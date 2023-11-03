В Челябинске запускают новый автобусный маршрут № 30

Для пассажиров будут доступны все льготы

С 4 ноября в Челябинске запустят новый автобусный маршрут № 30. Пять машин среднего класса будут ходить каждые 16-20 минут ежедневно, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Автобусы будут проезжать по улицам: 2-я Эльтонская, Трашутина, 1-я Эльтонская, Линейная, проспект Ленина и Свободы.





Первый рейс:

от Квартала у озера — в 05:50,

от железнодорожного вокзала — в 06:30.

Последний рейс:

от Квартала у озера — в 21:06,

от железнодорожного вокзала — в 21:46.

Маршрут будет работать по регулируемому тарифу. Это значит, что пассажирам будут доступны все льготы на проезд.