В Челябинске запускают новый автобус между центром города и поселком Федоровка

Маршрут № 74 начнет работу с понедельника

С 16 октября в Челябинске начнет работу новый автобусный маршрут под номером 74, который будет курсировать между поселком Федоровка и Агроуниверситетом. Об этом сообщила пресс-служба ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Между конечными точками транспорт будет ездить по Уфимскому тракту, улицам Блюхера, Воровского, Худякова, Энтузиастов и проспекту Ленина. На маршруте будут работать пять машин малого класса (вместимостью не более 40 пассажиров), курсирующих с интервалом 16—20 минут.

В первый рейс новый автобус будет отправляться в 06:02 из поселка Федоровка и в 06:40 от Агроуниверситета. В последний — соответственно в 21:00 и 21:38.

Напомним, что в воскресенье, 15 октября, в Челябинске закончат работу садовые автобусы. На каникулы до весны уйдут 14 маршрутов.