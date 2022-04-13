В Челябинске запускают два новых автобусных маршрута до ОПМС-42 и до Вознесенки

В региональном Миндортрансе рассказали о схеме движения на открываемых рейсах

С 14 апреля в Челябинске запускается два новых маршрута: один до поселка ОПМС-42 в Чурилово, второй до села Вознесенка в Сосновском районе. Об этом рассказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.



Автобус №7 поедет от улицы Харлова до поселка ОПМС-42 через Копейское шоссе и улицу Енисейскую.







Первый рейс от улицы Харлова — в 6:00. Из поселка ОПМС-42 — в 6:30. Последний рейс от Харлова — в 20:30. Из ОПМС-42 — в 20:00. Автобус будет ходить ежедневно каждые 30-60 минут.



Автобус №141 будет следовать от микрорайона Новосинеглазово до села Вознесенка. По пути — улицы Челябинская, Советская, Морозова, Зеленая, Большая.





Первый рейс из Новосинеглазово — в 6:15. Из Вознесенки — в 6:33. Последний рейс из Новосинеглазово — в 20:58. Из Вознесенки — в 21:15.



«Расписание маршрута составлено таким образом, чтобы пассажиры могли совершить пересадку с минимальным ожиданием на автобус №14 (Новосинеглазово — Железнодорожный вокзал)», — прокомментировали в Миндортрансе.

Автобус будет ходить каждые 35 минут ежедневно.



Ранее стало известно, что в Челябинске маленькие автобусы заменили на более вместительные. На маршрутах №23 и №28 вместо 18 пассажиров могут проехать 52.