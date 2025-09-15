В Челябинске запускается восьмой поток Школы психологического консультирования

Школа работает при Институте психологии и развития АУРУМ

Каждому из нас в жизни встречались люди, которые обладают житейской мудростью. Их спокойствие перед лицом неудач и уверенность в своих силах вызывают восхищение. Они, кажется, живут в радости и успевают гораздо больше. Вы удивитесь, но житейская мудрость — не врожденное качество, а навык, которому можно научиться.

Школа психологического консультирования при Институте психологии и развития АУРУМ предлагает уникальную программу обучения, которая позволяет с нуля освоить востребованную профессию психолога-консультанта, изменить свою жизнь к лучшему и начать практиковать как психолог-консультант.

Психология пронизывает все аспекты нашей жизни, от общения до работы и личных отношений. Обучение на психолога-консультанта открывает двери к глубокому самопознанию и помогает развивать навыки общения, эмпатии и поддержки. Студенты курса учатся основам взаимодействия с людьми, с клиентами; изучают, как семейные сценарии влияют на отношения, здоровье человека; какие роли люди играют в жизни и как они формируются; как справляться с трудными жизненными ситуациями: кризисами, утратами, насилием, суицидом; студенты также познают мир подсознания через сны и образы.

Все полученные знания студенты отрабатывают на многочасовых занятиях в тьюторских группах, приобретая бесценные навыки психологического консультирования уже на практике.

По окончании обучения выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке, защита которого проходит в сессии с реальным клиентом.

Обучение стартует 25 сентября. Курс состоит из шести модулей. Каждый модуль проходит в течение четырех дней (четверг — воскресенье) с 10:00 до 21:00. Полный курс длится около восьми-девяти месяцев. Стоимость одного модуля 35 тыс. рублей, при раннем бронировании — 32 тысячи. В эту стоимость включена практическая часть и личная терапия (тьюторские группы, интервизии, личные консультации).



Иногда человек становится заложником семейных сценариев или низкой самооценки, переживает кризисы и травмы — все это снижает качество жизни. Обучение в школе психологического консультирования поможет изменить ситуацию к лучшему: открыть новые способы общения с миром, пережить кризисы и вернуться в ресурсное состояние.

Впервые на Южном Урале уже этой осенью на базе студии психологии открывается многофункциональное пространство — Центр психологии и развития АУРУМ, который предлагает следующие услуги:

— психологическую помощь;

— телесные практики;

— групповую терапию;

— тренинги для бизнеса;

— а также дополнительные услуги: йогу, пилатес, стретчинг, массаж, танцы и другое.



Мы будем рады видеть вас в Центре по адресу: Свердловский проспект, 84 Б, 7-й этаж, офис 16.

