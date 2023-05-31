В Челябинске запретят ставить на газонах автомобили и торговые киоски

Для нарушителей увеличат суммы штрафов

В Челябинске расширят понятие «газон» и увеличат штрафы за парковку на них и размещение торговых объектов. Расширенное определение зеленой зоны внесут в Правила благоустройства и Правила охраны и содержания зеленых насаждений. Решение было принято в ходе 39-го заседания Челябинской городской думы.

«Теперь газоном будет считаться не только озелененная территория, но и земельные участки, предназначенные для перспективного озеленения. Наличие в Правилах благоустройства этой дефиниции позволит также дополнить перечень запретов, а именно запрет на размещение нестационарных торговых объектов на газоне»,— сообщили в Гордуме.

Для нарушителей планируют увеличить суммы штрафов, чтобы сохранить газоны.

Также в Гордуме отметили, что вопрос сохранения газонов и размещения на них автомобилей и торговых павильонов часто беспокоит горожан.