В Челябинске запретили купаться в 34 местах на реках и озерах

В список попали и городские пляжи

Челябинцам напомнили о запрете купаться на необорудованных пляжах и на территории памятников природы. О перечне запрещенных для купания мест рассказали в министерстве экологии области.

Список запрещенных мест включает локации на озере Смолино, Шершневском водохранилище, реке Миасс, на прудах (Карповый, Девичьи Слезы и по улице Челябинской) и карьерах (Каменный, Голубой, Изумрудный, Сопливчик).

Так, на Смолино купаться запретили в районе СНТ «Трубопрокатчик 4», пересечения улиц Бобруйской и Новороссийской, а также вдоль улиц Бирской, Ямпольской 1-й, Хуторной и на пляже «Восход».

На Шершневском водохранилище запретили плавать у плотины, на пляже «Каспийский берег», восточной части «Белого паруса», около проезда в Шершневский бор, а также по улице Лыжных Батальонов и на Западном шоссе.

На реке Миасс нельзя купаться у плотины «Коммунар», филармонии, цирка, зала «Родина», сквера Челюскинцев, а также по улице Набережной, около Заячьего острова и дома № 32 по улице Российской.

Также освежиться нельзя будет на водоемах на Градском Прииске и по улице Байкальской, а также на берегу озера Синеглазово — по улице Подгорной и берегу Исаково — по улице Морозова.