В Челябинске запланирован ремонт дорог в предстоящие выходные

Специалисты будут вести работы сразу на нескольких улицах города.

Сезон дорожных работ в Челябинске продолжается. Специалисты будут проводить ремонт сразу на нескольких улицах в предстоящие выходные. На улице Молодогвардейцев отремонтируют тротуар, а от проспекта Победы до Братьев Кашириных будет уложена асфальтобетонная смесь. На парковке возле МФЦ на улице Труда будут установлены искусственные неровности.

«При вышеуказанных работах будет использована уже зарекомендовавшая себя технология, которая предусматривает применение специальных добавок, позволяющих осуществлять дорожные мероприятия при температуре до минус 10 градусов. Работы выполняются силами подрядной организации ООО „Дорстройгрупп“», — прокомментировали ситуацию в городской мэрии.

На улице Татищева от Комсомольского проспекта до улицы Петра Сумина установят бордюрный камень, а на улице Петра Сумина положат слой чёрного щебня. На Александра Шмакова от Краснопольского проспекта до Молодежной смонтируют наружное освещение и дорожные знаки.

На улице 250-летия Челябинска от улицы Татищева до Академика Макеева обустроят тротуар, а также установят малые архитектурные формы. На Ленинградском мосту начнётся подготовка стройплощадки.