В Челябинске заменят высаженные ранее деревья на Комсомольском проспекте

Большинство лип не соответствует параметрам технического задания

В Челябинске общественники заявили, что высаженные на Комсомольском проспекте 46 лип из 59 не соответствуют параметрам и требованиям технического задания. По решению дорожников, деревья заменят весной 2022 года, сообщили в организации «Эко-Standart».

Управление дорожного хозяйства Челябинска обязало подрядчика устранить все замечания и нарушения, заменив деревья на новые, а также завести новый грунт и восстановить поврежденный газон за свой счет. Работы проведут в период с 24 апреля по 25 мая 2022 года. Работы по контракту не будут приняты, пока подрядчик не устранит все нарушения.

«Мы продолжим держать на контроле ситуацию до того момента, пока подрядчик не устранит все нарушения. Озеленение в городе проводится за счет налогов всех граждан, поэтому и каждый потраченный рубль должен иметь положительный эффект и быть направленным на качественные работы, проводимые в городе. Это должны понимать как подрядчики, так и чиновники администрации, принимающие эти работы», — прокомментировал руководитель Общественного объединения «Эко-Standart» Сергей Ефимов.

Напомним, летом 2021 на Комсомольском проспекте вырубили сухостойные деревья. Взамен была предусмотрена компенсационная высадка.

Добавим, в Челябинске почти завершена реконструкция Комсомольского проспекта. В этом году на крупной магистрали города исправят недочеты, которые были допущены при работах.