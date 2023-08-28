В Челябинске заменят более 600 деревьев и 20 тысяч кустарников

Эти растения не смогли прижиться на новом месте

На этой неделе в областном центре стартуют работы по замене неприжившихся кустарников, деревьев и газонов. Об этом на аппаратном совещании в администрации города доложил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. Подрядчики будут исправлять свои недочеты, заменяя растительность на новую. Также к этим работам привлекут муниципальную организацию.

Мэр Наталья Котова задала своему заместителю вопрос о том, когда начнутся первые посадки деревьев и кустарников. Также градоначальница обозначила проблемные участки, где пострадал кустарник, — улица Лесопарковая и проспект Ленина. Андрей Ксензов отметил, что с учетом погодных условий замена растительности начнется на этой неделе, а также продолжится на следующей.

«Будет восстановление кизильника, пузыреплодника и сирени венгерской — это то, что растет вдоль дорог. Там более 20 тысяч кустарников будет высажено за этот период. Еще 619 деревьев высадят по контрактам с подрядными организациями, и 114 деревьев будет посажено силами МБУ „ЭВИС“, там тоже по районам города есть конкретный план. Выверили все закупки и мероприятия, будем контролировать эту работу», — ответил замглавы Челябинска.