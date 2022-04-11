В Челябинске заменят 99 остановочных комплексов до июля 2022 года

Рассказываем, где появятся новые остановки и отремонтируют старые

В Челябинске начали работу по замене и ремонту остановочных комплексов. Всего до июля этого года в городе заменят 99 остановочных павильонов, сообщил 11 апреля на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«На прошлой неделе начата работа по замене остановочных павильонов. По городу будет заменено до июля 99 остановочных павильонов, 12 из 99 уже установлены», — сообщил он.

По словам Ксензова, в апреле планируется заменить остановочные комплексы, расположенные на Свердловском тракте, проспекте Ленина, улицах Марченко, Энгельса и Блюхера.

На Бродокалмакском тракте до лета будут отремонтированы все остановки.