В Челябинске заложили капсулу времени на 50 лет

В стене областного архива оставили послание к потомкам

Свой вековой юбилей объединенный архив Челябинской области отметил 22 сентября 2021 года. В честь этого в стене областного архива была заложена капсула времени, в ней содержится послание потомкам в разных форматах: фото, видео, аудио и текстовое на бумаге.



Вскрыта она будет через 50 лет, 22 сентября 2071 года. Капсула времени это эксперимент, который покажет долговечность носителей информации.

«Возможно через 50 лет потомки уже даже не смогут открыть флешку нашего времени, но надеемся, что бумага и русский язык к тому времени отменены не будут и мы послание будет прочитано», — Рассказал председатель государственного комитета по делам архивов Челябинской области Сергей Иванов.

Капсулы времени в России закладывали и ранее, например, в СССР в 1945 году 9 мая на Мамаевом кургане была заложена капсула с письмами участников войны. Вскрыта она будет в честь столетия победы в Великой отечественной войне.