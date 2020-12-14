В Челябинске залили 80 хоккейных кортов

Все они расположены во дворах.

Зима в Челябинске в самом разгаре, самое время вспомнить зимние виды спорта и отлично провести время в выходные дни или после работы. В городском парке имени Терешковой уже работает уникальный каток, но и любителям хоккея есть где поиграть: в Челябинске уже залили 80 коробок, расположенных во дворах. Подробнее об этом рассказал во время аппаратного совещания заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«На сегодняшний день залито 80 кортов, сегодня ещё будет залито два корта. На них установлены два тёплых модуля, до конца недели будет смонтировано ещё четыре тёплых модуля»,— рассказал чиновник.

Отметим, все залитые корты находятся в ведении муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город». Однако не все дворовые корты ещё переданы во владение организации. В связи с этим глава Челябинска Наталья Котова поручила главам районов в ближайшее время предоставить ей полный перечень всех существующих дворовых площадок.