В Челябинске зал вылета аэропорта залило водой из-за коммунальной аварии

ЧП произошло в техническом помещении

Сегодня, 19 февраля, зал вылета челябинского аэропорта залило водой из-за коммунальной аварии. Как рассказали очевидцы корреспонденту ИА «Первое областное», вода текла прямо с потолка.

«Сначала даже не поняла, что произошло. Услышала звуки капающей воды. Обернулась и увидела, что прямо с потолка капает вода. На полу довольно быстро образовалась большая лужа»,— рассказала читательница Первого областного информагентства.

В пресс-службе аэропорта ИА «Первое областное» уточнили, что на третьем этаже в техническом помещении произошел порыв трубы.

«Наши сотрудники быстро устранили повреждение и все последствия ЧП. На работу аэропорта и обслуживание пассажиров это не повлияло»,— сообщили в воздушной гавани.