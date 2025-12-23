В Челябинске закрываются отделы обувного магазина Zenden

Сами работники не знают, что ждет их в январе

В Челябинске начали закрываться отделы обувного магазина Zenden. Полноценные магазины остались в двух торговых комплексах города, а с точек в «КС» и «Фокусе» товары начали вывозить в «Фиесту», сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» работники магазина.

Как нам рассказал консультант в ТРК «Фиеста», свозить обувь в их отдел начали вчера, 22 декабря. Пока Zenden продолжит работу здесь в и ТРК «Алмаз». Но сами работники не знают, что их ждет в январе — никакой информации сотрудникам не передают.

При этом в обувном в «Фиесте» повсюду развешены объявления о закрытии магазина и скидках на все.

Добавим, что, судя по онлайн-картам, уже закрылся магазин на улице Дзержинского.