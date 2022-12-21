В Челябинске закрыто движение трамваев в Ленинский район из‑за ДТП

Электротранспорт столкнулся с автомобилем

Сегодня утром, 21 декабря, в Челябинске движение трамваев в Ленинский район оказалось заблокировано из-за ДТП с трамваем и автомобилем. Как сообщили в паблике «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте», трамваи следуют внутри Ленинского района до Тракторозаводского района.

«Закрыто движение трамваев в Ленинский район по причине ДТП трамвая с машиной на остановке „Автомеханический завод“ в направлении Чистопольской», — говорится в сообщении.

Днем ранее движение трамваев в Ленинский район было закрыто до 16:00 в связи с проведением работ на трамвайных путях на улице Новороссийской.