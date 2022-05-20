В Челябинске закрыли железнодорожный переезд в микрорайоне Чурилово

Ограничение продлится до конца дня 20 мая

Движение на железнодорожном переезде от улицы Енисейской к поселку ОПМС-2 временно закрыто, сообщили в администрации города.

«В связи с проведением аварийных работ сегодня, 20 мая, в течение дня закрыт железнодорожный переезд на перегоне Смолино — Чурилово. При необходимости для проследования автотранспорта экстренных служб проезд будет обеспечен в течение 10 минут путем укладки временного настила», — уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Также в Челябинске на улице Доватора ограничат движение из-за ремонта теплосетей и временно перекроют участки на Шаумяна и Колсанова.