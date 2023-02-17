В Челябинске закрыли проезд от ЮУрГУ к парку Гагарина

Ограничения ввели из-за подготовки к фестивалю

Сегодня, 17 февраля, с 7:00 до 20:00 нельзя будет проехать от ЮУрГУ к парку Гагарина. Движение будет ограничено по 2-му Институтскому переулку от улицы Коммуны до проспекта Ленина. Его перекроют из-за подготовки к МетеоритФЕСТу. Это фестиваль, посвященный 10-летию со дня падения метеорита.





Источник изображения: 2Гис. Этот участок будет перекрыт в пятницу

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в день проведения мероприятия, 18 февраля, перекроют проспект Ленина. С 16:00 до 21:00 нельзя будет проехать на участке от улицы Энтузиастов до Лесопарковой.

Общественный транспорт в центре в субботу поменяет маршруты. Подробнее читайте в нашем материале.