В Челябинске закрыли опасную газовую заправку

Объект находится прямо посреди жилых домов

Судебные приставы опечатали газовую заправку на улице Хохрякова, работавшую с многочисленными нарушениями. Прокурор Тракторозаводского района нашел ответственного за объект и подал иск в суд с требованием демонтировать заправочную станцию, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области.

Заправочная станция пользовалась большой популярностью у автомобилистов, особенно у таксистов: литр сжиженного газа там стоил значительно дешевле, чем на других заправках города. Однако станция была установлена с многочисленными нарушениями, в том числе стояла рядом с жилыми домами. Местным такое соседство не нравилось, и они решили пожаловаться в прокуратуру.

Найти хозяина заправки оказалось не так-то просто: бизнес был зарегистрирован на предпринимателя, который торгует моторным топливом. Но человек, который заправлял авто и принимал оплату, от его фамилии открестился. А бухгалтерских документов и вовсе не было: водители либо переводили оплату по номеру телефона, либо отдавали наличкой.

«С указанным у кассы номером телефона судебные приставы обратились к правоохранителям и в прокуратуру, с их помощью и было установлено лицо, на чей счет поступали деньги. Однако фамилия этого человека не совпадала с фамилией должника. В дальнейшем он все-таки признался в финансовой связи с ИП и сообщил его контакты», — рассказали в ведомстве.

Предпринимателя нашли, однако, несмотря на документы, он свою причастность к нелегальному бизнесу отрицал.

На время судебных разбирательств заправку опечатали.