В Челябинске закрыли мебельный цех за незаконный наем мигрантов

Предприятие не сможет работать две недели

В Челябинске суд наказал предпринимателя, который не сообщил в миграционное управление МВД о работающих в его мебельном цехе троих гражданах Таджикистана. За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев предприятие было закрыто на 15 суток, сообщили сегодня, 6 июня, в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Правонарушение выявили полицейские. Они установили, что в мебельном цехе на Троицком тракте в качестве сборщиков мебели работают неучтенные мигранты. На их нанимателя составили три административных протокола. Суд, в свою очередь, вынес решение приостановить деятельность предприятия на 15 суток.

Поскольку наказание в виде приостановления деятельности подлежит немедленному исполнению, приставы незамедлительно опечатали помещения цеха. Ведется контроль исполнения судебного акта.