В Челябинске закрыли движение по улице Крылова из‑за ремонта теплотрассы

Транспорт не сможет ездить по улице до 11 июля

На улице Крылова в Тракторозаводском районе Челябинска с 8:00 23 июня по 22:00 11 июля ограничат движение транспорта. АО «УСТЭК-Челябинск» проводит ремонт теплотрассы открытым способом в районе дома № 1, сообщается на сайте компании.

Водителям рекомендуют планировать маршруты с учетом перекрытия и объезжать этот участок, чтобы избежать пробок. Работы будут проводиться по утвержденному проекту организации дорожного движения. Место ремонта оградят, установят предупреждающие знаки.

Благоустройство, включая дорожное покрытие, восстановят к 22:00 30 августа.