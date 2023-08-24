В Челябинске закрыли две небезопасные газозаправочные станции

Собственников привлекли к штрафам за неправильное оформление

В Челябинске остановили деятельность двух газозаправочных станций. После проверки прокуратуры выяснилось, что оба объекта на улицах Моховой и Линейной работали без необходимых на то лицензий и других документов. Теперь суд удовлетворил требования прокурора о запрете эксплуатации потенциально опасных пунктов.

После проверки прокуратуры Тракторозаводского района выяснилось, что заправки не только работали без лицензий, но и не состояли в реестре опасных объектов.

Собственников привлекли к административной ответственности в виде штрафов в размере 100 тысяч и 20 тысяч рублей.

«Кроме того, ввиду наличия высокой угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц, прокурором в суд направлены исковые заявления о запрете эксплуатации автомобильных газозаправочных станций до устранения нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.