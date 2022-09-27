В Челябинске закроют поворот с проспекта Победы на улицу Молодогвардейцев

Ограничения будут временными и продлятся 5 дней — с 28 сентября до 2 октября



Поворот налево с проспекта Победы на улицу Молодогвардейцев по направлению из центра будет невозможен до окончания работ.

В течение пяти дней, начиная со среды 28 сентября, из-за ремонта посадочной площадки на остановке «Университет» будет закрыто движение на повороте с проспекта Победы на улицу Молодогвардейцев, сообщили в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.