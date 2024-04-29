В Челябинске закроют площадь Революции из-за репетиций перед Днем Победы 29 апреля

Пешеходам придется идти в обход

Сегодня, 29 апреля, в Челябинске площадь Революции будет перекрыта для пешеходов с 16:00 до 20:30 в связи с репетициями творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения войск Челябинского гарнизона, сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска.

«Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено на время проведения репетиции. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет»,— уточнили в ведомстве.

Горожан просят заранее планировать свой маршрут.