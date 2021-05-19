В Челябинске закроют несколько почтовых отделений

На время ремонта они переедут в другие офисы

В Челябинске пять почтовых отделений сменят адреса. Переезд будет временным, пока в помещениях ведутся ремонтные работы. Модернизацию отделений начнут уже в мае, завершить ее планируют к осени 2021 года, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области Макрорегион УРАЛ.

Список отделений и новых адресов:

Отделение 454008 (г. Челябинск, Свердловский проспект, 19) переедет в помещение отделения 454106 (ул. Титановая, 1).

Отделение 454092 (г. Челябинск, ул. Воровского, 21) — в отделение 454048 (ул. Блюхера, 8).

Отделение 454005 (г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 85) — в отделение 454091 (ул. Привокзальная, 1).

Отделение 454010 (г. Челябинск, ул. Гагарина, 11) — в отделение 54108 (ул. Пограничная, 24а).

Отделение 454080 (г. Челябинск, пр. Ленина, 64) — в центральное отделение почты (ул. Кирова, 165).

Также пройдет ремонт в отделении 454084 на ул. Кирова, 165, но переезд не потребуется.

Узнать актуальные адреса и время работы почтовых отделений можно на сайте «Почты России». На входных группах помещений, где проведут ремонт, также разместят объявления с актуальными адресами.