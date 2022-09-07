В Челябинске закроют движение по восьми улицам в День города

Рассказываем, где и в какое время не смогут проехать авто 10 сентября

В Челябинске в субботу, 10 сентября, пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные Дню города. На время проведения концерта и фейерверка в центре закроют движение на восьми улицах. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе мэрии.

Праздничный концерт на Театральной площади продлится с 17:00 до 23:00. На это время закроют движение транспорта по улице Тимирязева на участке от Цвиллинга до Елькина.

Фейерверк в честь дня рождения Челябинска состоится около Торгового центра. С 20:00 до 23:00 движение будет закрыто сразу на нескольких улицах:

— по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы;

— по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;

— по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной;

— по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;

— по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

— по улице Красной от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;

— по улице Каслинской от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных.





Напомним, ранее управление культуры Челябинска обновило расписание афиши празднования Дня города. Изменения коснулись выступлений хедлайнеров — Клавы Коки, Niletto и ST. Подробная афиша — в материале ИА «Первое областное».