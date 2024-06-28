В Челябинске закроют движение на пересечении улиц Горького и Потемкина

Трамваи перенаправят в объезд ремонтного участка на теплотрассе

Движение на пересечении улиц Горького и Потемкина с 1 по 17 июля будет полностью закрыто в связи с проведением работ по ремонту участка теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Работы проводит подрядчик АО «УСТЭК-Челябинск» — ООО «ПКФ 72».





Трамваи 5, 15, 18, а также автобус 91 временно изменят свои маршруты. С 1 июля автобус 91 будет объезжать закрытый участок по улицам: проспект Победы, Культуры, Бажова.

С 3 июля трамвай № 5 направят по маршруту «Чичерина — ЧЭМК», трамвай № 15 — «Чичерина — Российская — ЧТЗ». Трамвай № 18 будет следовать по маршруту «Чистопольская — Карла Маркса — Труда — Чистопольская».