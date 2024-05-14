В Челябинске на неделю закроют движение транспорта на улице Белостоцкого. Там займутся реконструкцией участка теплотрассы, сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 20:00 15 мая до 20:00 22 мая закроют движение от дома № 10 до № 15 на улице Белостоцкого. Кроме того, будет ограничено движение на улице Горького в районе дома № 15 на улице Белостоцкого.
Техника будет работать и на проезжей части, и на газоне. Водителей попросили учитывать введенные ограничения.
Работы выполняет подрядчик АО «УСТЭК-Челябинск» — ООО «Уральский комплектующий завод».