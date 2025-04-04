С 12 апреля 2025 года до июня 2027 года вводится полное ограничение движения по проспекту Победы в границах улицы Косарева и Краснознаменной, сообщили в министерстве дорожного хозяйства Челябинской области.
На этом участке будет строиться линия «Север — Юг» челябинского метротрамвая.
Объездной маршрут: улицы Братьев Кашириных, Островского и Комсомольский проспект.
Важно:
• Движение трамваев будет сохранено в обоих направлениях.
• Обеспечен подъезд к жилым домам и предприятиям на данном участке.
• Ограничение связано с одновременным проведением работ по выносу коммуникаций и устройству котлована.