В Челябинске закроют движение авто по участку на проспекте Победы

Ограничения вводятся на период строительства метротрама

С 12 апреля 2025 года до июня 2027 года вводится полное ограничение движения по проспекту Победы в границах улицы Косарева и Краснознаменной, сообщили в министерстве дорожного хозяйства Челябинской области.

На этом участке будет строиться линия «Север — Юг» челябинского метротрамвая.

Объездной маршрут: улицы Братьев Кашириных, Островского и Комсомольский проспект.

Важно:

• Движение трамваев будет сохранено в обоих направлениях.

• Обеспечен подъезд к жилым домам и предприятиям на данном участке.

• Ограничение связано с одновременным проведением работ по выносу коммуникаций и устройству котлована.