В Челябинске заказчикам и строителям ледовых городков может грозить административное наказание

Причиной разбирательств стало происхождение строительного материала

Ледовые городки Челябинска только начали демонтировать, а в региональной рыбоохране уже сейчас советуют главам районов города подготовить документы для возведения будущих построек. В этом году для некоторых из них благие намерения по созданию праздничной атмосферы обернулись административными расследованиями. Об этом рассказали в пресс-службе отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области.

Как отметили в рыбоохране, причиной разбирательств стало происхождение ледяных блоков, которые используют для строительства городков. В Челябинске блоки выпиливали в акватории озера Первое. Конечно, изъятие льда из водоема негативно сказывается на водных жителях и среде их обитания, а поэтому должно компенсироваться исполнителем работ. Объем нанесенного ущерба рассчитывает научная организация и согласовывает с Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Однако представители администраций районов Челябинска, выступая заказчиками строительства ледовых городков, заключили в декабре 2021 года муниципальные контракты и договоры с подрядчиками, при этом у подрядчиков они не выяснили, откуда берутся ледяные блоки, а также есть ли у подрядчиков все необходимые разрешения и согласования.









«За проведением работ без согласования следует административное наказание. В январе 2022 года возбудили дело и начали проводить административное расследование по ч. 2 ст. 8.48 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях („Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания“)», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Теперь как заказчиков, так и подрядчиков могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать.