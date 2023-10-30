В Челябинске заканчивают запланированные на 2023 год дорожные работы

Город согласует план ремонта на следующий сезон

В Челябинске завершают сезон дорожных работ. На законченных объектах идет приемка. Еще на пяти, согласно контракту, ремонт продолжат в следующем году. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

На ряде улиц ремонтируют инженерные коммуникации. Из-за этого ограничено движение на улицах Российской, Гранитной и Татищева, а также на шоссе Металлургов.

Кроме того, из-за ремонта трамвайных путей движение транспорта ограничили на улице Цвиллинга, на Свердловском проспекте и проспекте Победы.

«Несмотря на обильные осадки, движение в Челябинске рабочее. В круглосуточном режиме ведется очистка улиц, тротуаров и остановок. Собранный снег вывозится на полигон. Просим автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим», — сказал глава комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

В ведомстве отметили, что сейчас утверждается план работ на следующий год. Объекты согласовывают с районными администрациями и с министерством дорожного хозяйства и транспорта региона.