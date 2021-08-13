В Челябинске заканчивается строительство девяти детских садов в новых микрорайонах

Глава города Наталья Котова проверила готовность объектов на сегодняшний день

В Челябинске заканчивается строительство девяти детских садов, которые находятся в разных районах города. С их открытием в городе будет создано 1700 дошкольных мест. Отдельно стоящие здания или специализированные помещения в жилых домах — все девять детских садов появятся в микрорайонах, где идет активное заселение и строится новое жилье. Глава Наталья Котова проверила готовность объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Город строит четыре детских сада, два из них, на 150 и 260 мест, расположены в Парковом. Здесь, по данным мэрии, одна из самых высоких в городе потребностей в детских садах.

«Действительно, эти микрорайоны требуют особого внимания. Здесь недостает мест в детских садах, имеется очередь. Степень готовности двух объектов в 54-м микрорайоне довольно высокая. Планируется, что они будут сданы в этом году. Поэтому мы надеемся, что подрядчики нас не подведут. По одному идет небольшое отставание, буквально на полторы недели, но подрядчик наращивает темпы», — подчеркнула Наталья Котова.

Новые сады на 120 мест строятся по улице Горького, 25а и на 290 мест по улице Гранитной, 4. Степень готовности этих объектов — 35% и 76% соответственно.

Еще пять объектов дошкольного образования город выкупит у застройщиков. В микрорайоне Ньютон на первых этажах домов будут открыты сады на 75 и 78 мест. По улице Овчинникова откроют группы на 96 мест и в двух отдельно стоящих садиках в микрорайоне № 57 на 300 мест и в микрорайоне 49б на 290 мест.

По словам главы города, в этом году будет создано 1700 мест, а в 2022 году ожидается 2200 мест. Власти сосредоточились на тех микрорайонах, где это действительно востребовано: Чурилово, Академ Риверсайд, Парковый, Парковый-2 и Краснопольская площадка.

Новые детские сады также строятся в Копейске, Магнитогорске.