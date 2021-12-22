В Челябинске зафиксированы восьмибалльные пробки

Цены на такси возросли в три раза

Снегопад, прошедший 21 декабря, стал причиной восьмибалльных пробок этим утром в Челябинске. Ситуацией воспользовались и агрегаторы такси: цены на поездки возросли в три раза.

Серьезные заторы зафиксированы на северо-западе Челябинска: на улицах Куйбышева, Чайковского, Комсомольском проспекте и проспекте Победы, на Братьев Кашириных, Университетской Набережной и Чичерина. Пробки зафиксированы и на нескольких участках Свердловского проспекта.

Затруднено движение на улицах Энгельса, Игуменка, Цеховой и на нескольких участках улицы Блюхера. Небольшая пробка возникла на проспекте Ленина в районе улицы Рождественского. На последней также возник затор. Стоит движение на Копейском шоссе на подъезде к ТРК «Алмаз» со стороны Тракторозаводского района. Также зафиксированы пробки на улицах Первой Пятилетки, Комарова и Героев Танкограда.

Челябинцам, которые этим утром собрались на работу на такси, придется заплатить до 500 рублей за поездку до центра города. Преодолеть расстояние в несколько сотен метров можно за 230 и более рублей.