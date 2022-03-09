В Челябинске зафиксированы семибалльные пробки

Движение особенно затруднено на северо-западе города

Этим утром, 9 марта, пробки на дорогах в Челябинске достигли семи баллов. Рассказываем, какие улицы лучше миновать, чтобы не потерять много времени в дороге.

Серьезные заторы зафиксированы на северо-западе Челябинска: улицах Профессора Благих, Бейвеля, Куйбышева, Молодогвардейцев, Чайковского. Затруднено движение на нескольких участках Комсомольского проспекта, проспекта Победы и улицы Братьев Кашириных. Пробки возникли также на улицах Чичерина, 40-летия Победы и Университетской Набережной.

Зафиксированы заторы на нескольких участках Свердловского проспекта и улицы Труда. Затруднено движение по проспекту Ленина от автодороги Меридиан до улицы Свободы. Серьезные пробки наблюдаются на улицах Блюхера и Игуменка.