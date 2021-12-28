В Челябинске зафиксированы семибалльные пробки

Движение затруднено в центре и на северо-западе города

В Челябинске этим утром, 28 декабря, на дорогах зафиксированы семибалльные пробки. Рассказываем, какие улицы лучше миновать, чтобы не потерять много времени в дороге.

Затруднено движение на нескольких участках проспекта Ленина, на улицах Цвиллинга из-за аварии, Блюхера, Игуменке и Энгельса. Большая пробка возникла на Копейском шоссе в районе ТРК «Алмаз». Небольшие заторы зафиксированы на улицах Комарова, Первой Пятилетки, Артиллерийской и Труда.

Непросто проехать по Свердловскому проспекту, улице Братьев Кашириных и проспекту Победы. Затруднено движение по улицам Молодогвардейцев, Куйбышева, Чайковского, а также по Комсомольскому проспекту. Небольшие заторы зафиксированы на улицах Салавата Юлаева и Чичерина на подъезде к Университетской Набережной и Братьев Кашириных соответственно.