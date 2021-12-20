В Челябинске зафиксированы восьмибалльные пробки

Особенно движение затруднено на северо-западе областного центра

Утро понедельника в Челябинске началось не только с завышенных цен на такси, но и пробок. К восьми часам, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы оцениваются в восемь баллов. Рассказываем, какие улицы лучше объехать, чтобы не потерять много времени в дороге.

Крупные заторы образовались на северо-западе Челябинска: движение затруднено по улицам Молодогвардейцев, Куйбышева, Солнечной, по Комсомольскому проспекту и проспекту Победы. Небольшой затор возник на улице Чичерина на подъезде к улице Братьев Кашириных. На последней также зафиксированы пробки на нескольких участках.

Затруднено движение на Свердловском проспекте, в том числе из-за аварии. Пробки возникли на улице Труда в районе Химфармзавода, на улицах Энгельса, Блюхера и Игуменке. Заторы зафиксированы и на проспекте Ленина на участках в районе Артиллерийской и от автодороги Меридиан до улицы Цвиллинга. Непросто проехать по улицам Комарова, Первой Пятилетки и Салютной.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, сегодня в Челябинске пройдет снег, поэтому ближе к вечеру в городе также возможны серьезные пробки.