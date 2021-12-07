В Челябинске зафиксированы семибалльные пробки

Крупные развязки этим утром лучше объехать

Несмотря на ясную погоду сегодня утром, 7 декабря, в Челябинске образовались семибалльные пробки. Рассказываем, движение по каким улицам отнимет больше времени, чем обычно.

Затруднено движение на нескольких участках Копейского шоссе — в районе ТРК «Алмаз» и Фатеевского кладбища из-за ДТП, улицы Блюхера и на улице Салтыкова на участке от Профинтерна до Блюхера.

Пробки возникли на проспекте Ленина, улице Энгельса и Свободы. Из-за ограничения движения затор образовался на улице Первой Пятилетки. Непросто проехать и по улице Горького.

Зафиксированы заторы на нескольких участках Свердловского проспекта, улицы Братьев Кашириных, проспекта Победы и Комсомольского проспекта. Большие пробки на улицах Чайковского, Куйбышева и Молодогвардейцев. Многокилометровый затор возник на улице Лыжных Батальонов.

Сотрудники ГИБДД просят участников движения быть внимательными и соблюдать ПДД.