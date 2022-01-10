В Челябинске зафиксированы семибалльные пробки

Агрегаторы такси подняли цены на поездки почти в два раза

Утром 10 января Челябинск встал в семибалльных пробках. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», крупные заторы возникли на северо-западе и в центре города.

Пробки зафиксированы на улицах Профессора Благих, Бейвеля, Куйбышева и Молодогвардейцев. Затруднено движение на нескольких участках проспекта Победы и Комсомольского проспекта. Заторы возникли также на улицах Чичерина, Братьев Кашириных и Университетской Набережной.

Непросто проехать по Свердловскому проспекту и проспекту Ленина. Небольшой затор возник на улице Труда в районе Химфармзавода. Стоят автомобили и на участках улиц Комарова и Рождественского. Зафиксированы пробки на улицах Дзержинского и Игуменка.

Цены на такси сегодня утром возросли в два раза. Минимальная стоимость поездки составляет около 130 рублей. Добраться до центра города можно как за 200 рублей, так и за более чем 400 рублей в зависимости от удаленности.