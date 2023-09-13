В Челябинске зафиксированы семибалльные пробки утром 13 сентября

Какие улицы лучше объехать

Пробки в Челябинске утром 13 сентября достигли семи баллов. Виной тому стали в том числе аварии и перекрытия участков дорог из-за ремонта. Рассказываем, какие улицы лучше объехать.

Серьезная пробка образовалась на улице Первой Пятилетки на подъезде к улице Труда. Затор образовался на улице Ловина — по ней водители решили проехать, чтобы миновать многокилометровый затор по проспекту Ленина, который продолжается до улицы Цвиллинга.

Стоят автомобили на Свердловском проспекте на участке от проспекта Ленина до улицы Труда — там перекрыт участок из-за дорожных работ.

Крупные заторы образовались также на улицах Сони Кривой, Доватора, Воровского, Блюхера, а также на улице Игуменке из-за ДТП.

Затруднено движение на Северо-Западе: автомобили стоят на участках улицы Молодогвардейцев, проспекта Победы, Комсомольского проспекта, улицы Братьев Кашириных.

Движение в Ленинском и Тракторозаводском районах в целом свободное.