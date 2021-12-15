В Челябинске зафиксированы пробки в семь баллов

Автолюбителям следует выбирать оптимальный маршрут

К окончанию рабочего дня в Челябинске образовались крупные дорожные заторы. Скопления машин зафиксированы онлайн-сервисами в центре города и на выездах из него. Сервис «Яндекс. Пробки» показывает загруженность дорог в семь баллов.



В центре города крупные пробки зафиксированы на пересечении улиц Свободы и Российской с проспектом Ленина. В центр и на северо-запад стоят улицы от Курчатова и Энгельса до Труда, Свердловский проспект — от пересечения с улицей Воровского и до проспекта Ленина. Затруднено движение машин по улицам Худякова и Лесопарковой к Челябинскому бору.



Загружена и сама улица Труда от развязки с улицей Свободы до кольца на Свердловском проспекте. Также крупная пробка образовалась на улице Красной.



Сотрудники ГИБДД просят участников движения быть внимательными, соблюдать ПДД и рекомендуют заранее планировать маршрут.

