Вечером 29 декабря в Челябинске сервисом «Яндекс. Пробки» зафиксированы девятибалльные пробки. Ситуацией воспользовались и агрегаторы такси: цены на поездки достигли рекордных отметок.
Движение затруднено на проспекте Ленина, улицах Труда, Цвиллинга, Российской, Свободы, Воровского, Энтузиастов и 3-го Интернационала. Также крупные заторы образовались на Свердловском проспекте, проспекте Победы, улицах Энгельса, Худякова, Елькина, Сони Кривой и Копейском шоссе.
Серьезные пробки зафиксированы на северо-западе Челябинска: на улицах Куйбышева, Чайковского, Молдавской, Солнечной, Комсомольском проспекте и проспекте Победы, на Братьев Кашириных, Университетской Набережной и Чичерина.
Челябинцам, которым нужно уехать из центра домой на такси, придется заплатить до 500 рублей за поездку до Северо-Запада. Преодолеть расстояние в несколько сотен метров можно за 270 и более рублей.
Напомним, что в Челябинске на перекрестке улиц Энгельса и Труда при столкновении двух авто пострадала девушка. Также аварии зафиксированы на улицах Чичерина, Братьев Кашириных, на Копейском шоссе и Комсомольском проспекте.
Сотрудники ГИБДД просят участников движения быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и рекомендуют заранее планировать маршрут.
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