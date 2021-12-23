Вечером 23 декабря центр Челябинска сковали десятибалльные пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», крупные заторы образовались на нескольких крупных улицах в центре города. Движение затруднено на улице Ленина, Труда, Цвиллинга, Свободы, Воровского и Энтузиастов.
На северо-западе города стоят Комсомольский проспект, проспект Победы и улицы Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Заторы также образовались на выезде из города по Свердловскому тракту и на Копейском шоссе.
ДТП произошли в крупной пробке на пересечении Энтузиастов и Труда и на пересечении Доватора и Воровского.
Из-за ситуации на дорогах к вечеру сильно выросли цены на такси. Поездка из центра города до северо-запада обойдется примерно в 300—400 рублей.
Сотрудники ГИБДД просят участников движения быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и рекомендуют заранее планировать маршрут.
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