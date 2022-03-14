В Челябинске зафиксировали превышение загрязняющих веществ в воздухе

Минэкологии области усилит контроль за промышленными предприятиями города

Специалисты Минэкологии по Челябинской области зафиксировали, что в Металлургическом, Курчатовском и Калининском районах Челябинска превышена концентрация загрязняющих воздух веществ. Надзорные органы усилят контроль над промышленными предприятиями, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу минимум на 15 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии области.



С 13 марта в Металлургическом районе в воздухе обнаружили превышение разрешенной концентрации сероводорода. В Калининском и Курчатовском районах зафиксировали превышение максимально-допустимой концентрации аэрозольных частиц.

Ситуация усугубляется действующим в городе режимом НМУ первой степени. С 10 по 14 марта в городе стоит безветренная погода, из-за этого загрязняющие вещества в воздухе накапливаются активнее.

Данные о загрязнениях уже передали в надзорные органы для принятия мер. По закону, во время режима НМУ предприятия должны снижать количество выбросов в атмосферу на 15-20 процентов, контроль за соблюдением норм теперь усилят.