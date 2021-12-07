Во вторник вечером к окончанию рабочего дня в Челябинске образовались крупные пробки. Скопления машин зафиксированы онлайн-сервисами в центре города и на выездах из него. «Яндекс. Пробки» показывают загруженность дорог в восемь баллов.
В центре города крупные пробки зафиксированы на пересечении улиц Свободы и Российской с проспектом Ленина. В центр и на Северо-Запад стоят улицы от Курчатова и Энгельса до Труда, Свердловский проспект — от пересечения с улицей Воровского и до проспекта Ленина. Загружена и сама улица Труда от развязки с улицей Свободы до кольца на Свердловском проспекте.
Затруднено движение машин по улицам Худякова и Лесопарковой к Челябинскому бору.
Крупная пробка образовалась на улице Куйбышева и на Косарева до Комсомольского проспекта.
Напомним, что в Челябинске решили вывести дополнительные экипажи ДПС на дороги, чтобы предотвратить заторы. Усилят ГИБДД в период предпраздничных предновогодних дней. А также в столице Южного Урала ввели временные ограничения на въезд большегрузного транспорта. Движение большегрузов по Челябинску разрешат лишь ночью.
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