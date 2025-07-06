В Челябинске задерживаются авиарейсы в Минск, Москву и Сочи

Самолеты еще не прибыли в столицу Южного Урала

Сегодня, 6 июля, в аэропорту Челябинска задерживаются рейсы в Минск, Москву и Сочи. Вылеты перенесены на 2 — 10 часов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на сайт аэропорта Курчатов.

Самолет в Минск должен был вылететь в 8:15, но отправится только в 18:10 — воздушное судно еще не прибыло в Челябинск.

Аналогичная причина задержек двух рейсов в Москву и одного — в Сочи.

Задержанные рейсы являются обратными, поэтому в Челябинск они также прибудут с задержкой.

Напомним, в субботу в ряде российских аэропортов ограничили отправку и прием рейсов. В результате некоторые самолеты уходили на запасные аэродромы, другие отправлялись с большой задержкой. Сегодня, по данным Росавиации, аэропорты налаживают плановое расписание.