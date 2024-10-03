В Челябинске задерживается прибытие самолета из Казани

Аэропорт столицы Татарстана не принимает и не отправляет суда

В челябинском аэропорту задерживается прибытие рейса ИН 1260 авиакомпании Red Wings. Самолет из Казани должен прилететь в 13:25, но, как рассказали в пресс-службе аэропорта Курчатов, судно все еще не вылетело. Информация о задержке рейса появилась на онлайн-табло международного аэропорта.

Задержка связана с тем, что аэропорт Казань с 6 часов по московскому времени временно приостановил прием и отправку воздушных судов. Ограничения в работе аэропорта введены для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Утренний рейс из Челябинска, вылетевший в Казань в 7:20, приземлился в другом городе.

«Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево», — рассказали в пресс-службе аэропорта Казань.