В Челябинске задержан художник-вандал

Полицейские установили личность граффитиста, который портил внешний вид города

Полицейские Челябинска 6 июня задержали вандала, наносившего надписи на зданиях, остановках и гранитных парапетах в центре города, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

3 июня глава города Наталья Котова во время аппаратного совещания обратилась к начальнику городской полиции Андрею Меньшенину с просьбой установить личность художника-вандала, злостно портящего внешний вид города, и привлечь его к ответственности.

Граффитистом оказался 39-летний челябинец. В качестве наказания суд назначил ему административный арест на 24 часа.

С челябинцем также провели профилактическую беседу. Художник-вандал осознал свою вину и принес извинения жителям Челябинска.

Автор: Анастасия Грищенко