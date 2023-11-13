На Южном Урале новое громкое задержание: бывший директор ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрий Замора подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, экс-госслужащему вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
«Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под домашний арест до 9 января 2024 года», — сообщила официальный представитель суда Людмила Юсупова.
Добавим, максимальная санкция вменяемой Заморе статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.