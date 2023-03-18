В Челябинске задержали пьяных водителей маршруток

За сутки сотрудники ГИБДД выявили 80 нарушений в сфере пассажирских перевозок

В Челябинске прошел рейд по пассажирским перевозкам. Сотрудники областного полка ГИБДД выявили 80 нарушений правил дорожного движения. 50 из них совершили водители, в том числе и выйдя в рейс в состоянии опьянения. Итоги рейда озвучили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Установлены три факта управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. Водители 25 автобусов управляли транспортными средствами при наличии неисправностей внешних световых приборов, в девяти автобусах были нарушены правила перевозки пассажиров», — прокомментировали в ведомстве итоги рейда.

Протоколы об административной ответственности составили на 20 водителей тонированных авто. Без полиса ОСАГО передвигались три автобуса, два автобуса работали на маршрутах без техосмотра.