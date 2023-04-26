В Челябинске задержали подозреваемую в похищении 5‑летней девочки

Саму девочку могли вывезти за пределы Челябинской области

В деле о похищении пятилетней девочки из Челябинска появился первый подозреваемый. Полиция задержала родственницу малышки, которая может быть причастной к пропаже ребенка. Об этом ИА «Первое областное» рассказал свой источник в правоохранительных органах.

«Девочка жила у тети-опекуна. Но задержана не она, а другая родственница малышки по линии отца. Не исключено, что девочку увезли за пределы Челябинской области»,

— пояснил наш источник.

Как стало известно нашей редакции, мама девочки отбывала срок за наркотики и в 2018 году родила дочь в колонии. Девочку отдали на воспитание к тете, которая получила временное опекунство. Недавно женщина освободилась и стала искать малышку.Также мы получили комментарий Минсоца Челябинской области.

«Замещающая семья находилась на контроле. Сотрудники органов опеки и попечительства регулярно ее посещали. Во время одного из выходов, когда срок предварительной опеки подходил к концу, ребенка не нашли по месту жительства. Опекуны отказались назвать ее место нахождения, в связи с чем было подано заявление в полицию. Также временного опекуна лишили права опеки. Девочку должны были поместить в организацию для детей, оставшихся без попечения родителей. Однако органы опеки не смогли исполнить данное решение, поскольку место нахождения ребенка до сих пор не установлено»,

— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе ведомства.