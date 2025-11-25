В Челябинске задержали очередного граффитиста

На допросе парень признал свою вину

В Челябинске полиция нашла молодого человека, разрисовавшего фасад дома на улице Тимирязева. Вычислить его помогли записи с уличных камер, сообщили в пресс-службе администрации.

Парня задержали и доставили в отделение, где он во всем признался. На допросе он рассказал, что был не один — друзья пришли с ним и смотрели со стороны, пока он рисовал. Теперь ему грозит штраф.

В администрации Советского района уточнили, что похожие граффити с «автографами» уже появлялись на других зданиях в этом районе.





Сейчас стену дома на Тимирязева уже привели в порядок и надпись закрасили. В мэрии пообещали, что продолжат искать тех, кто рисует на зданиях без разрешения.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинске оштрафовали подростка-граффитиста и тренера, который оставлял на домах надписи преступного содержания.